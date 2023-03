FALCONARA - Un'auto prende fuoco all'improvviso, le fiamme divampano nella zona industriale in una strada dove ci sono abitazioni e attività. È successo a Falconara in via del Consorzio poco prima delle 13.30 di oggi: sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo mentre un fumo acre si diffondeva nella zona sotto gli occhi impietriti dei passanti e degli automobilisti.