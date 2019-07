Scoppia un incendio in casa Arrivano i vigili del fuoco e portano in salvo un cane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Paura oggi pomeriggio in un palazzo di via Toscana di fronte al ristorante Paradiso. Dalla finestra di un’abitazione, in quel momento disabitata, fuoriusciva del fumo. I vigili del fuoco, davanti agli altri residenti, hanno spento l’incendio dopo aver salvato il cane.