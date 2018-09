Rimane incastrato sotto il tosaerba ribaltato: grave un ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Incidente mentre taglia l’erba in un prato di un’area pubblica per un’impresa che lavora in appalto col Comune. Un giovane di 21 anni, residente ad Ancona, si è ribaltato con la macchina tagliaerba lungo un pendio ferendosi ad una gamba, rimasta incastrata sotto il mezzo. Al momento l’incidente è sembrato subito grave perché il giovane, assistito da un collega, perdeva copiosamente sangue. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla e subito dopo l’auto medica. E’ stato trasportato immediatamente in codice rosso all’ospedale di Torrette. Sul posto anche la Polizia municipale e gli ispettori dell’Asur.