Ladro rom in bicicletta ruba abiti in un negozio. Inseguito e arrestato dai carabinieri

FALCONARA - I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Fratelli Rosselli su richiesta di personale dello stesso esercizio, a seguito del furto di svariati capi di abbigliamento che erano stati esposti su di un espositore posizionato proprio davanti alla vetrina, sotto il porticato del punto vendita.Da una veloce descrizione fornita ai militari, la commessa aveva visto un uomo sui 40, di probabile etnia rom che, a bordo di una bicicletta da passeggio di colore bordeaux, prima si era intrattenuto davanti al negozio fingendosi interessato all’acquisto di un jeans, poi si era velocemente impossessato di svariati capi di abbigliamento, con tanto di etichetta e placca antitaccheggio, riponendoli all’interno del cestino del ciclo e allontanandosi di gran furia in direzione Villanova.I militari si sono quindi adoperati alla ricerca del soggetto che è stato intercettato appena 5 minuti dopo sulla Flaminia, in località Villanova. L’uomo, quando ha visto i militari dirigersi verso di lui, ha provato vanamente ad aumentare le pedalate costringendo i Carabinieri ad affiancarlo per bloccarlo “al volo” dall’auto in marcia, impedendogli di proseguire la sua corsa.Su disposizione del pm di turno l’arrestato è stato collocato la notte ai domiciliari e questa mattina sarà processato per rito direttissimo con l’accusa di furto, aggravato per l’esposizione dei beni alla pubblica fede. La merce, consistente in 15 paia di jeans per un valore complessivo pari a circa 300 euro, è stata prontamente restituita al titolare dell’esercizio.