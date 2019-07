Esalazioni in tempo reale i cittadini come sentinelle I box nei punti strategici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Un’applicazione per smartphone che permetterà di segnalare in tempo reale le esalazioni, box attivabili da remoto per campionare l’aria subito dopo le segnalazioni e identificare i principali composti organici volatili (Cov) dotati inoltre di stazioni meteo base per stabilire le condizioni climatiche e risalire alla provenienza delle emissioni. Sono gli elementi principali del “Sistema di controllo e monitoraggio delle immissioni odorigene nel Comune di Falconara Marittima“, predisposto dall’Arpam e presentato dal direttore generale Giancarlo Marchetti al Centro Pergoli, affiancato da Giorgio Catenacci, direttore tecnico scientifico dell’Agenzia e da Miriam Sileno, collaboratore tecnico, durante un’assemblea pubblica cui hanno partecipato anche il sindaco Stefania Signorini, l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi, l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi e la responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune Giovanna Badiali.