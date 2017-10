Murato il vecchio hotel per evitare l'ingresso dei clochard di notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Murato l’ex hotel Internazionale di Fiumesino. È fissato l’ultimo mattone che chiude tutte le aperture del primo piano. Da tempo, l’ex albergo è preda di sbandati e senza tetto che nelle stanze di quell’hotel fantasma hanno dato vita alla propria casa. Certo, lo stabile non è stato vissuto in modo rispettoso. All’interno sono stati trovati escrementi lungo i corridoi, stanze chiuse con i lucchetti per evitare visite indesiderate, finestre spaccate, mobili asportati per poi probabilmente rivenderli in qualche mercato illegale. Più di una volta, residenti della zona avevano lamentato la presenza di persone poco raccomandabile che andavano e venivano dall’ex Internazionale. Ondate di persone che, tutte le sere a ora di cena, rientravano abusivamente nelle camere d’albergo. E, spesso e volentieri, non sono mancati fenomeni di prostituzione nei due piazzali esterni come è stato dimostrato più di una volta dai profilattici usati ritrovati proprio lì. Tanti anche i blitz delle forze dell’ordine che più di una volta hanno scovato abusivi che dormivano all’interno. L’ultimo c’è stato quest’estate, da parte della guardia di finanza. Insomma, quell’albergo sulla Statale 16 era ormai diventato un pugno alla stomaco: da un lato per il degrado estetico in cui riversa e dall’altro per quello che si nasconde all’interno.