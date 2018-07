Donna aggredita durante una festa: «Hanno tentato di accoltellarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «Uno mi prendeva a calci, l’altro mi ha afferrato al collo e ha tentato di colpirmi con un coltello. Solo grazie alla mia agilità sono riuscita a schivare i fendenti e a disarmarlo». È la testimonianza di Paola Casagrande, coinvolta nella rissa scoppiata lunedì sera in una pizzeria in via Bixio, dove si festeggiavano i 45 anni della sorella. «Sono arrivata in ritardo e c’era un’aria tesa - racconta -. Una coppia si mette a litigare, chiedo di fare più piano e di punto in bianco un tipo, sedicente poliziotto, mi offende, s’avvicina e mi fa cadere con una spinta. Minaccio di chiamare il 112, ma un altro uomo, ubriaco, si alza e lancia piatti e una sedia di ferro che raggiunge in testa mia sorella, poi svenuta in strada (10 giorni di prognosi, ndr). In due hanno continuato a colpirmi a terra, uno a calci, l’altro con coltellate che hanno sfiorato la carotide e il fegato. Sono riuscita a difendermi e disarmarlo, poi sono arrivati i carabinieri». La donna, che oggi sporgerà denuncia, ha 7 giorni di prognosi.