Grande festa per Attilio e Jolanda: sposati da 75 anni

FALCONARA - Attilio Basconi e Jolanda Barchiesi hanno celebrato il 21 ottobre scorso 75 anni di matrimonio, tagliando l’eccezionale traguardo delle nozze di platino. Godono di ottima salute e sono felici, si abbracciano e si sostengono a vicenda come un tempo, con tanto amore e comprensione.

Attilio nel prossimo gennaio compirà 100 anni mentre Jolanda di primavere ne ha appena 97. Si erano sposati a Falconara il 21 ottobre 1945, dopo la guerra, visto che Attilio Basconi aveva partecipato al secondo conflitto mondiale con la divisa addosso dell’esercito italiano. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Mirella, che purtroppo se ne è andata nel 2011, Giuseppina e Fiorella che descrivono con profondo affetto i loro genitori, abbracciati anche dai nipoti Valeria, Marco, Andrea, Claudia, Claudio e Stefano. Qual’è il segreto di tanta longevità e di tanto amore? Le figlie non hanno dubbi. «Babbo Attilio era un contadino e poi ha lavorato al cantiere navale presso la ditta Morini mentre mamma Jolanda ha sempre fatto la casalinga, con la passione per i lavori a maglia e di sartoria. Sono persone semplici ma speciali: l’amore di babbo per la natura e mamma così dedita alle preghiere, tanto da recitare più volte al giorno il rosario, li ha aiutati a vivere meglio e ad essere felici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA