Gita fuori porta e i ladri le svuotano la casa di soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Una gita fuori porta e, al rientro, l’amara sorpresa: l’appartamento svaligiato. I ladri hanno avuto tutto il pomeriggio per rubare gioielli, ricordi e monili in oro. Un lasso di tempo fra mezzogiorno, quando la proprietaria è uscita di casa, e le 22 quando ha chiamato il 112 perché ha trovato la sua camera da letto a soqquadro. Il furto del 1° maggio è avvenuto in un’abitazione al primo piano di via Sardegna. Indagano i carabinieri della tenenza di Falconara che, coordinati dal comandante Michele Ognissanti, quotidianamente dedicano notevoli energie e grande attenzione al controllo del territorio e all’attività di contrasto dei reati predatori. I ladri probabilmente tenevano sott’occhio i movimenti della proprietaria uscita attorno a mezzogiorno per rientrare in serata. I ladri hanno fatto con comodo.