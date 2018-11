Sorpresi con la droga in auto Due giovani arrestati «E' per uso terapeutico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA Due giovani pusher arrestati per spaccio dai carabinieri. Uno nascondeva la droga nelle mutande. Nella notte tra martedì e mercoledì, i militari della Tenenza di Falconara, nell’ambito di un servizio per la repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, si sono imbattuti, nei pressi del casello autostradale di Ancona nord, in un’auto con a bordo quattro giovani, tutti del posto, di età compresa tra i 23 ed i 27 anni. Da subito i giovani fermati hanno mostrato segni di nervosismo ed intemperanza, tanto da convincere i militari ad approfondire i controlli con le perquisizioni personali. Addosso al 27enne hanno trovato una ventina di dosi di hashish già confezionate per un peso di circa 15 grammi e 2 grammi di marijuana mentre all’interno degli slip indossati dal 23enne hanno recuperato ben 20 grammi di hashish. Tanto è bastato ai carabinieri per ipotizzare che altro stupefacente poteva essere celato nelle abitazioni e pertinenze dei due giovani trovati “positivi” al controllo. Nel cuore della notte i militari si sono presentati presso le rispettive residenze, dove hanno trovato ulteriore stupefacente nascosto: un solo spinello a casa del più grande contro i 60 grammi di hashish e 80 grammi di marijuana trovati nella camera da letto del ragazzo più giovane.