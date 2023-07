FALCONARA «La situazione del bilancio cittadino è drammatica e le responsabilità sono tutte della sinistra che ha governato prima delle giunte Brandoni e Signorini». Non usa mezze misure Marco Giacanella, assessore al Bilancio del Comune di Falconara, per giungere al commento sull’approvazione nel recente consiglio comunale della delibera sugli equilibri di bilancio.

La copertura

«È stato un esame importante che, pur nella drammatica situazione finanziaria attuale, l’Amministrazione ha saputo superare a pieni voti - specifica Giacanella -. I revisori dei conti hanno sottolineato che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente e attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025». Giacanella ripercorre tappe significative: «Nel 2008 il centro sinistra ha portato il comune sull’orlo del fallimento con un debito di oltre 90 milioni di euro. Dopo 15 anni di buona amministrazione del centrodestra l’indebitamento è sceso a 48 milioni».

Le opere

L’assessore evidenzia che «nonostante questa situazione sono state realizzate tantissime opere: le scuole Alighieri, Da Vinci. Riqualificati molti impianti sportivi: il campo Neri, l’Amadio, il PalaBadiali, il Liuti, la piscina. E ancora: i sottopassi di Palombina Vecchia e via Mameli, i parchi Kennedy e Carletti, il Balcone del Golfo e tanto altro. Tengo a precisare – dice Giacanella - che contrariamente a quanto affermato dall’opposizione, l’amministrazione non ha e, anche volendo, non avrebbe potuto ricontrattualizzare i mutui: infatti il debito era già stato rinegoziato dalla giunta Recanatini nel 2007. Vista l’iniziale grandezza del debito, il passaggio dal tasso variabile al tasso fisso non sarebbe stato sostenibile. Anche se interpellate, le banche non hanno manifestato la propria disponibilità o lo avrebbero fatto a condizioni peggiorative a causa della nostra affidabilità creditizia». Giacanella sottolinea come quella odierna sia una situazione drammatica a causa dell’ingente e repentino aumento dei tassi d’interesse dei mutui che ha causato al Comune un aumento della quota interessi di circa 1,7 milioni.

Conseguentemente la rata annua da pagare è passata da circa 2,4 milioni a 4,1 milioni. «Una rata gigantesca che dovremo pagare anche nei prossimi anni» ha commentato Giacanella. L’assessore spiega che l’amministrazione si è attivata promuovendo un dialogo con il governo per ottenere il provvedimento che consentisse la sospensione del pagamento della quota capitale per il 2023 e poi ha preso contatti con le banche per ottenere la sospensione senza alcun ulteriore aggravio.