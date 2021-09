Ruba un iPhone all'aeroporto: turista acciuffata alle partenze prima del ritorno in Belgio

FALCONARA - Una cittadina belga ha rubato un telefono cellulare in aeroporto ma è stata pizzicata dai carabinieri di Falconara prima di imbarcarsi sul volo di rientro per il Belgio. L’episodio è accaduto lunedì scorso, quando la 54enne del Belgio è stata rintracciata al terminal “Partenze” dell’aeroporto di Falconara dai militari ed è stata trovata in possesso di un cellulare rubato il venerdì precedente, quando la donna era giunta in Italia dal Belgio per trascorrere un week-end insieme ad una connazionale.



Quel giorno non aveva resistito alla tentazione di appropriarsi di un cellulare iPhone 11, di colore rosso, lasciato incustodito per alcuni minuti all’interno dei servizi igienici del terminal “Arrivi” da una studentessa di 17 anni di origini marocchine, residente a Jesi. La giovane si era avveduta della dimenticanza dopo che era uscita dai bagni, ma quei pochi minuti erano bastati alla belga per appropriarsi del telefono. La 54enne sul momento era anche stata fermata dalla ragazza marocchina, in quanto era l’unica a trovarsi all’interno del locale con la giovane, ma aveva fermamente negato di aver visto il cellulare.

La ragazza non si è arresa ed insieme alla madre ha seguito la donna nel parcheggio del terminal, dove la belga è salita a bordo di un’auto poi risultata a noleggio. Ai carabinieri di Falconara è bastato incrociare alcuni dati per poi farsi trovare presso il terminal “Partenze”, prima che la belga rientrasse con il volo per Charleroi. L’iPhone è stato rinvenuto all’interno del bagaglio con cui la donna stava per imbarcarsi. Ieri mattina il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria che ha ringraziato i carabinieri per il buon esito dell’operazione. La signora è stata invece denunciata per furto prima di rientrare in Belgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA