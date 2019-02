Fioccano i furti nelle case: â€‹«Siamo costretti a dormire in salotto»

di Avio Turchi

FALCONARA - Non solo il commerciante derubato in casa in via La Costa. Falconara Alta trema per un’escalation di furti. «Venerdì sera - riferisce la signora Barbara - c’erano pattuglie delle forze dell’ordine a Falconara alta, segno di una certa attività di controllo. In via Farinelli ad una commerciante avevano rubato l’intero incasso dalla borsa». Altre segnalazioni riferiscono di ignoti entrati in pieno giorno in de diversi appartamenti mentre le famiglie erano in casa a mangiare al piano di sotto.