FALCONARA - La prima domenica di vera estate. Pienone ieri sulla spiaggia di Falconara, tra pranzi nei ristoranti degli chalet e i primi bagni, si può dire che la stagione balneare sia ufficialmente iniziata. Partito sabato anche il servizio di vigilanza notturna della Vedetta2/Mondialpol con l’obiettivo di prevenire i reati (furti, danneggiamenti, atti vandalici) negli stabilimenti sul litorale e monitorare eventuali eccessi notturni.

APPROFONDIMENTI IL REPORT Commercianti bersagliati dai ladri. E c'è chi riesce a fuggire: le Marche peggio dell'Italia, ecco dove PADOVA Ladri fanno un foro nella vetrina e rubano un Rolex tempestato di diamanti. Il gioielliere: «In Italia ce ne sono solo due»



La beffa



Ma sa un po’ di beffa visto che i raid ladreschi e vandalici si sono verificati tra mercoledì e venerdì notte. Un tentativo di intrusione fallito, ma registrato dalle telecamere, quello messo a segno alle 4,26 di venerdì ai danni dell’Orange Beach (via Flaminia 480) e del Raffy Bar. «Ci hanno provato o meglio ci ha, perché da quanto si vede dalle telecamere è un singolo ad aver provato a entrare – dice il titolare Marco Ferrante – per fortuna abbiamo le inferriate». Si è arrampicato su un contenitore del vetro posto sotto alla finestra, ha divelto la zanzariera (che è stata trovata a terra) ma le inferriate hanno costretto il ladruncolo in scarpe da tennis a desistere.

Ai Bagni 15 Mirco e Ale, hanno portato via il ricevitore di cassa che conteneva a malapena una cinquantina di euro in monete per i resti, e dopo averlo forzato lo hanno abbandonato davanti allo stabilimento La Vela.



La devastazione



Sono entrati al Donaflor a Palombina portando via pochi spiccioli mentre al Mama beach (ex Albina) venerdì notte hanno letteralmente devastato tutto: hanno rotto più di 100 bottiglie, schiacciato i sacchi delle patatine e frantumato i bicchieri. Furto e danni anche ai Bagni 18 Giemme nella notte tra martedì e mercoledì. «In azione un ladro piuttosto smilzo – racconta il titolare Gianluca Guazzarotti – perché è entrato da una finestrella del bar che è molto stretta. Ha abbattuto il vetro antisfondamento usando un cavalletto che usiamo per i pedalò. Ha portato via il sistema della cassa cioè due iPad e un cellulare, oltre agli spiccioli del fondo cassa (50 euro in monete). Purtroppo le telecamere erano in manutenzione, ma adesso sono di nuovo funzionanti.



E’ necessario un maggior presidio notturno, più illuminazione e presenza delle forze dell’ordine». «Proprio alla luce di questi episodi che si sono verificati nei giorni scorsi - dice Alessandro Filippetti, il presidente del consorsio dei bagnini Falcomar - si rende ancora più necessario il presidio della vigilanza privata Vedetta2/Mondialpol che sono sicuro possa scongiurare atti vandalici e furti. Inoltre abbiamo anche chiesto il presidio diurno dei vigili urbani in spiaggia, come l’anno scorso. Auspichiamo che sia riconfermato con le stesse modalità».