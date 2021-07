Il furgone parcheggiato si sfrena, prova a fermarlo e finisce travolto: all'ospedale con una gamba rotta

FALCONARA - Aveva parcheggiato il furgone lungo la strada poi si è accorto che il mezzo si era sfrenato e nel tentativo di bloccarlo si è rotto una gamba in due punti. Brutta avventura per un ragazzo di 24 anni che nella tarda serata aveva parcheggiato il proprio furgone lungo via Trieste a Falconara. Una strada in salita. Nel tentativo di bloccare il mezzo, il giovane è stato travolto dallo stesso furgone riportando una doppia frattura all’arto inferiore. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, il giovane è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.

