Furbetto della sosta clona il pass della madre invalida Pizzicato dalla polizia locale

FALCONARA - Chissà da quanto tempo faceva il furbetto speculando sull’handicap della mamma. Copia e incolla, in famiglia avevano due pass al “prezzo” di uno. Ma prima o poi le magagne vengono scoperte, per uno scherzo del destino, o per la vista affilata di un controllore dei parcheggi. Così il falconarese di 65 anni ha utilizzato una copia del permesso invalidi della madre per parcheggiare liberamente negli stalli a pagamento, finché venerdì scorso non è incappato nei controlli della polizia locale. Ed è finito nei guai, scoperto da ausiliari della sosta e polizia locale.