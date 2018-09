La fuitina era amore vero La ragazzina si sposa le nozze forse in Tunisia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Sarebbe a lieto fine la storia della ragazzina 17enne residente a Falconara ma di origini tunisine che si era allontanata da casa a fine aprile senza lasciar traccia. Allora la vicenda fece pensare ad una «fuitina» con un connazionale poco più grande di lei. La mamma allarmata ha fatto denuncia dai carabinieri. Poi i giorni sono passati senza sussulti, se non un prelievo bancomat fatto nello stesso giorno della scomparsa in una banca di Falconara.Poi la ragazzina è scomparsa, lasciando addirittura il cellulare sul tavolo da pranzo ma ha non ha trascurato di prendere il bancomat della mamma per poi ritirare un centinaio di euro probabilmente utili alla fuga. Una fuga d’amore, si era pensato subito, ipotesi che sembra trovare conferma. A distanza di poco più di quattro mesi la ragazzina si troverebbe in Francia insieme al suo giovane compagno. Tutto lascia pensare che quella che allora veniva considerata una fuitina ora si sia trasformato in amore vero tanto che i due si starebbero per sposare.Dunque non era un semplice capriccio o un’infatuazione. Quell’amore all’inizio, probabilmente platonico, è andato rafforzandosi fino a divenire solido. Ora divenuta maggiorenne la ragazza avrebbe manifestato l’intenzione di sposarsi e vorrebbe farlo nel suo Paese, la Tunisia. Nel frattempo la mamma ha cercato di accomodare le cose presentandosi alla caserma dei carabinieri per raccontare gli sviluppi della vicenda.Mamma e figlia non si sono ancora riviste ma in questi quattro mesi sarebbero avvenuti contatti per interposta persona. Una parente della mamma, una cugina, sarebbe riuscita a mettersi in contatto con la nipote e avute le migliori rassicurazioni avrebbe riferito alla mamma che sembra essersi rasserenata. Chissà forse magari nella riservatezza del caso non è da escludersi che mamma e figlia si siano sentite e deciso di fronte agli eventi di rimuovere quel veto sul nome del suo fidanzatino che allora appariva poco gradito alla famiglia. Motivo per il quale probabilmente la ragazzina ne andò da casa. Le ricerche delle forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura di Ancona allora si estesero anche fuori provincia, in tutta Italia. Della questione se i occupò anche la Procura dei minori presso il Tribunale di Ancona e il Commissariato per la ricerca di minori scomparsi presso il Ministero degli interni. Ora, dal momento che la ragazzina ha conseguito la maggiore età e i buoni propositi ci sono è facile aspettarsi che tutto finisca nel migliore dei modi.