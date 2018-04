In fuga con il fidanzatino, scattano le ricerche Ansia per una 17enne, denuncia dei genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Potrebbe trattarsi di una semplice “fuitina” quella di una giovane ragazza residente a Falconara ma di nazionalità marocchina che si è allontanata da un paio di giorni dalla propria abitazione. A denunciare l’accaduto è la mamma preoccupata per la scomparsa della figlia, 18 anni ancora da compiere. La mamma vedendo la figlia non rientrare a casa si è subito preoccupata ma poi andando a ritroso con la memoria ha ricordato qualcosa che fa sperare in una soluzione meno allarmante, anche se di un certo rilievo. La ragazza infatti era solita frequentare un suo coetaneo della stessa nazionalità.Forse la giovane non si è sentita compresa dai suoi familiari così potrebbe aver pensato di allontanarsi insieme al suo altrettanto giovane fidanzatino. Alla mamma comunque allarmata non è rimasto altro che esporre il caso ai carabinieri denunciando la scomparsa da casa della figlia ancora minorenne.Avviate immediatamente le prime ricerche sembrerebbe che i due ragazzini siano ancora nel territorio di Falconara. La stessa mamma era a conoscenza di quella frequentazione tra la figlia e il suo coetaneo. Probabilmente la famiglia non condivideva a pieno quel tipo di amicizia, forse proprio per la giovane età. Sulla vicenda permane il riserbo più assoluto trattandosi di due minorenni.