FALCONARA C’è la firma sul protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’ex caserma Saracini. L’accordo è stato sottoscritto tra l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Cultura e il Comune di Falconara. Nascerà un moderno polo archivistico, sostenibile energeticamente, dotato di sistemi di stoccaggio ad alta ingegnerizzazione e tecnologie in grado di digitalizzare il materiale d’archivio, con spazi utili per l’archiviazione di 200mila metri lineari: costerà dai 15 ai 20 milioni di euro, per i quali si conta di attingere anche ai fondi Pnrr. Ora partirà la progettazione: l’obiettivo è completare l’opera nel 2027.

La rigenerazione urbana

Il protocollo d’intesa dell’ex caserma Saracini, chiusa dal 2000 e ora in stato di abbandono, dà il via a una significativa operazione di rigenerazione urbana di un’area nella periferia falconarese. È stato sottoscritto ieri dal presidente della Corte di Appello di Ancona, Luigi Antonio Catelli, dal procuratore generale della Corte di Appello di Ancona, Roberto Rossi, dal direttore generale Archivi del Ministero della Cultura, Maula Sciri, dal sindaco Stefania Signorini e dal direttore della direzione regionale dell’Agenzia del Demanio, Cristian Torretta. I lavori saranno condotti in un’ottica ispirata a principi di sostenibilità, trasformazione digitale, accessibilità e connettività. L’intervento di rigenerazione e di recupero avrà anche l’obiettivo, tutt’altro che secondario, di realizzare una significativa razionalizzazione di spesa pubblica, derivante dalla chiusura di locazioni passive delle attuali dislocazioni degli archivi giudiziari e di mettere a disposizione di altre amministrazioni ed enti e della comunità locale spazi da dedicare a servizi pubblico-amministrativi e archivistici anche a beneficio della collettività di falconara e del territorio. La firma del protocollo d’intesa consente all’Agenzia del Demanio di avviare la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, a cui seguirà l’individuazione delle fonti di finanziamento necessarie a realizzare l’opera. L’ex caserma sede dell’84° Battaglione Fanteria “Venezia” è stata la casa di tanti giovani reclute e di tanti militari ed è chiusa da ben 23 anni.

Il valore

Dopo la firma del protocollo d’intesa per il recupero dell’ex caserma Saracini, il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha sottolineato il valore che il documento riveste per il futuro della città e in particolare per la periferia nord di Falconara, già oggetto di tanti progetti di riqualificazione. «Per Falconara questo è un giorno davvero importante – ha detto il sindaco - infatti dal protocollo d’intesa che abbiamo appena sottoscritto parte la valorizzazione di un immobile che ha avuto un ruolo centrale nella vita del territorio. Ringrazio l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Cultura per aver individuato la ex caserma Saracini come sede in cui ospitare l’archivio regionale giudiziario. L’intervento permetterà di recuperare quello che per tanti anni è stato un luogo simbolo per Falconara e mi auguro che la nuova cittadella degli archivi della giustizia, oltre a svolgere la sua funzione logistica, permetterà di sviluppare potenzialità importanti anche per l’economia locale».