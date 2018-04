L'auto prende fuoco sull'autostrada: i pompieri domano le fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 16 sull'autostrada A14 per l'incendio di un'auto nella stazione di servizio Esino Est tra i caselli di Ancona nord e Montemarciano dir. nord nel comune di Falconara Marittima. La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme che avevano interessato la parte anteriore della vettura e messo in sicurezza l'area coinvolta. Non si segnalano persone coinvolte.