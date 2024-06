FALCONARA Non tollerava che la ex potesse rifarsi una vita con un altro uomo. Così l’ha perseguitata, pedinata, tormentata. Una volta avrebbe inseguito in strada la donna da cui era ossessionato e avrebbe tentato di speronarla per costringerla a fermarsi, mentre lei era in auto con la figlia piccola. Dopo due sentenze emesse nei precedenti processi per maltrattamenti in famiglia e stalking, ora è arrivata una terza condanna per l’irriducibile albanese.

La ricostruzione

Il giudice Maria Elena Cola lo ha condannato a un anno e 10 mesi, sempre per atti persecutori. Il 41enne, difeso dall’avvocato Stefano Brugiapaglia, ha perso completamente il controllo quando ha capito che la ex non solo non voleva tornare con lui, ma si stava frequentando con un altro uomo, un avvocato falconarese. Inutili le denunce. Inutile pure un divieto di avvicinamento - notificato nel dicembre 2021 - alla ex e al suo nuovo compagno, assistiti dalle avvocatesse Laura Versace ed Ekaterina Piazzolla. Già il giorno dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento il 41enne avrebbe ripreso a perseguitare la donna, noncurante della legge e delle possibili conseguenze penali. Per un mese non le avrebbe dato pace. Sarebbe arrivato a fingere la positività al Covid della loro bambina per costringere la ex ad assentarsi dal lavoro, chiudersi in casa in quarantena e poterla in qualche modo controllare, impedendole di vedere altre persone. L’avrebbe minacciata in più occasioni di portarle via la figlia e non fargliela più vedere. Un padre senza cuore, se è vero che avrebbe impedito alla donna di fare gli auguri di Natale alla bambina E poi, l’episodio più pericoloso, il tentativo di speronarla e farla uscire di strada mentre la donna era alla guida della propria auto su cui viaggiava con la figlioletta di pochi anni.

Lo scambio di accuse

Lo stalker senza freni ha rimediato una denuncia anche dal nuovo compagno della ex, “colpevole” solo di frequentarla. Entrambi si sono costituiti parti civili nel terzo processo che ha portato alla condanna dell’imputato a un anno e 10 mesi. Non contento, ha denunciato la ex per diffamazione, minacce e calunnia, ma il caso si è chiuso con una sentenza di assoluzione e un provvedimento di archiviazione. I guai giudiziari, invece, per il 41enne non sono finiti: per lui a ottobre si aprirà un quarto processo per accesso abusivo al sistema informatico. Avrebbe infatti costretto la figlia a prendere il cellulare della madre e farsi inviare tutte le conversazioni tra lei e il nuovo fidanzato.