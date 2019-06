La fidanzata lo lascia Lui nasconde droga nell'auto e fa arrestare la ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Lei lo lascia, lui non si rassegna e inizia a perseguitarla. Per la procura, un 41enne falconarese non si sarebbe limitato a mettere in atto tutte le classiche tecniche utilizzate dagli stalker, ma avrebbe osato di più, nascondendo nell’auto della sua ex fidanzata 22 grammi di hashish. Una maniera per fargliela pagare della relazione finita male. La donna era stata fermata dai carabinieri e portata in caserma per un controllo. La droga era stata trovata e lei era finita nei guai. Era riuscita a dimostrare la sua innocenza solamente grazie all’estrapolazione delle immagini delle telecamere pubbliche installate a Falconara che avevano ripreso un individuo passeggiare nei pressi dell’auto della vittima. In questa maniera, il 41enne è finito sotto processo per stalking e calunnia. E per questi reati ieri mattina è stato condannato dal giudice Elisa Matricardi a scontare due anni e sei mesi di reclusione. Parte civile, tramite gli avvocati Elena Martini e Cristina Bolognini, era l’ex compagna dell’imputato. A lei andrà una provvisionale di 40mila euro per le angherie subite.