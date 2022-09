FALCONARA - Daniela Volponi, la Toffee super fan di Vasco, è morta da una settimana, dopo essere stata investita e uccisa sulla Flaminia a Villanova. Lilli, l’amica del cuore, affida a una lettera le sensazioni che la pervadono. «Una settimana senza di lei – dice - ed ogni giorno è peggio». Lilli è entrata nella casa falconarese di Daniela e l’istantanea che le resta impressa negli occhi fa male. «In casa tutto rimarrà immobile, come una foto, tutto però è pronto per continuare a vivere una giornata normale».

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Falconara, la carezza di Vasco alla super fan morta investita sulle strisce: «Ciao, dolce Toffee»



L’iniziativa

Intanto si sussegue la gara di solidarietà per Trilly, la cagnolina della 58enne travolta da una Mercedes che a sua volta era stata tamponata da una Ford Fiesta. Con un grande gesto di generosità, la fan di Vasco era riuscita a salvare la su adorata cagnolina prima che venisse investita. «Abbiamo trovato una persona meravigliosa, una donna amica di Daniela che vive fuori dalle Marche che vorrebbe adottare Trilly: abbiamo contatto un addestratore per fare la scelta migliore e delle volontarie di un’associazione per effettuare i controlli di routine per il preaffido della cagnolina. Questa signora – dice l’amica di Daniela - stava cercando proprio un cagnolino con una situazione difficile: ci siamo incontrate perché volevo guardarla negli occhi e sentire le sue vibrazioni. La mattina prima che arrivasse l’ho portata da una mia amica che ha una toelettatura e magicamente c’era un posto libero: l’avevano lasciato per un’emergenza, senza sapere che saremmo arrivate noi».

Nei desideri degli amici di Toffee c’è quello di promuovere una raccolta fondi da donare a chi adotterà Trilly, che ha 10 anni. «Comunicheremo quando e dove sarà possibile fare le donazioni e intanto la mamma di Toffee è aggiornata su ogni piccola cosa ed è felice che la sua nipotina pelosa sia amata». Lilli replica anche ad alcune false notizie che sono state diramate. «Le ceneri di Toffee le custodisce amorevolmente la mamma nella sua abitazione e non è vero che sono state disperse in spiaggia. La amavamo tutti e sarà nostra cura informare correttamente le persone che le erano vicine».