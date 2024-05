FALCONARA Cristina D’Avena, ma non solo. Dopo il grande successo della prima giornata di FalComics 2024, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura pop, anche ieri migliaia di persone hanno invaso il centro per visitare le varie aree tematiche e gli stand. «La soddisfazione di vedere la città piena di persone, dai bambini agli adulti che arrivano anche da fuori regione per passare una giornata originale e divertente si rinnova a ogni edizione e mi riempie di orgoglio - dice la sindaca Stefania Signorini -. Tutta la comunità ha contributo al successo di FalComics insieme a noi e all’organizzazione Leg ed è questo il grande successo di Falconara».

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL A mente aperta, 3 giorni di festa con Falcomics

Gli ospiti

Dopo il bagno di folla di venerdì in piazza Mazzini per Mal, ieri sera c’è stato il bis per Cristina D’Avena, autentica leggenda del mondo dei cartoon, che al parco Kennedy, con gli irriverenti Gem Boy, ha fatto cantare e ballare tutti con i suoi brani celebri: I Puffi, Kiss me Licia, Pollon. Si è vissuta anche una vera odissea nel passato, il live dei Banana Split con la leggenda Douglas Meakin, autore di sigle come “Mazinga”, “Candy Candy” e “Sampei”. Ha inoltre catturato l’attenzione del pubblico l’evento di Comics&Science con Fabrizio Basso. Sul main stage la Musical Company Ride ha curato “Disney, se puoi sognarlo puoi farlo”, mentre Gisella Cozzo ha festeggiato i 30 anni del suo celebre brano “Joy - I feel good, I feel fine”, colonna sonora dello storico spot tv “Coppa del Nonno” con un viaggio nelle indimenticabili pubblicità televisive degli anni ‘80-‘90. Bel riscontro anche per il live dei Crimson Dojo capitanati da Zeth Castle.

Grande colore e forti emozioni regalati dai Cosplayer, soprattutto per lo speciale photo shooting sulla spiaggia con i cavalli. E oggi il gran finale di FalComics 2024. Sul main stage alle 16 si parte con il concerto dei D’Avengers Story, a seguire il Festival Ma.Mo a cura dell’Asd Ma.Mo Dance e Sound of Movie 2.0, con l’associazione Diesis-Accademia Musicale Lizard e Artemusica-Istituto musicale F. Marini. Il divertimento continuerà con lo spettacolo Spade Laser e con il sound irlandese di Andrea Rock & The Rebel Poets. Nell’area narrativa & fantasy si parlerà di libri e musica con Guido De Angelis e la sua biografia “Il sognatore. Io, gli Oliver Onions e tutta una vita” e di economia in salsa pop con Luciano Canova. La festa finale di chiusura di FalComics si svolgerà al Caracas Cafè.