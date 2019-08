Evade dai domiciliari per litigare col vicino: questa volta va in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA – Era già stato arrestatoora per un rom 48enne pregiudicato residente a Villanova si aprono le porte del carcere di Montacuto. Ed è definitivo. L’arresto - eseguito ieri dai Carabinieri della Tenenza di Falconara che avevano inoltrato richiesta di aggravamento al Tribunale di Sorveglianza - ha determinato la revoca dei benefici dei domiciliari. Il rom, particolarmente aggressivo e ostile durante i controlli dei carabinieri, lo scorso 27 giugno doveva restare rinchiuso agli arresti domiciliari ma aveva pensato di uscire per litigare animatamente con il vicino, oltretutto per futili motivi. All’arrivo dei militari, aveva opposto resistenza al controllo, rifiutandosi di cessare la lite col vicino anzi continuando con fare aggressivo. E anzi, aveva minacciato i carabinieri rifiutandosi di salire sull’auto per essere condotto in caserma.