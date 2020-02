Esposizione felina, 2 giorni con i gatti più belli: sarà un appuntamento internazionale

FALCONARA - Tutto pronto al PalaBadiali per l’esposizione internazionale felina che si svolgerà a Falconara sabato e domenica, dalle 10 alle 19. “«I gatti più belli del mondo” è il titolo dell’iniziativa che rappresenta una tappa del campionato mondiale della World Cat Federation. Alla selezione felina, che viene organizzata a Falconara ogni tre anni ed è l’unico appuntamento nelle Marche, è collegata come evento collaterale una esposizione di rettili. Lesposizione felina, che richiama ogni volta centinaia di persone e vede gareggiare 150 esemplari.

LEGGI ANCHE:

Scuola privata invita gli studenti a ritirarsi: "Venite da noi, non bocciamo nessuno"

Gli organizzatori lavorano da mesi all’evento, che attrae appassionati da tutto il centro Italia. Nell’edizione del 2017 i visitatori sono stati oltre mille, attirati dalla varietà delle razze, che in alcuni casi sono molto rare: si potranno ammirare anche gatti come lo Sphynx (il cosiddetto ‘gatto nudo’) e il gatto del Bengala (felino discendente dal leopardo, di cui riprende il manto maculato). Tra i partecipanti ci saranno Maine Coon e Norvegesi delle foreste. Gli esemplari che otterranno un punteggio maggiore potranno accedere alle selezioni successive. La finale europea è prevista nel 2021 in Lombardia, quella mondiale sarà organizzata nel 2022. Anche l’esposizione di rettili può vantare esemplari rari come il Pitone indiano albino o l’Aspidites Ramsayi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA