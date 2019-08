L'esplosione del bancomat e il piccone non funzionano: caccia ai banditi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Banditi beffati due volte a Castelferretti, dove hanno cercato di ripulire il bancomat dell'ufficio postale.Prima hanno tentato di far saltare in aria lo sportello, ma non sono riusciti ad arrivare alla cassaforte con i soldi, poi hanno tentato di forzare l'ingresso delle Poste, prendendolo a picconate, collezionando il secondo fallimento. Nel frattempo è scattato l'allarme che ha attirato sul posto i carabinieri da Ancona e Falconara, costringendo i banditi alla fuga in scooter. I carabinieri stanno indagando attaverso le immagini di videosorveglianza.