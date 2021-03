Esce dal negozio e accusa un malore choc: muore commerciante di 50 anni

FALCONARA - «Ciao guerriera, ci hai dato tanto e avevi ancora tantissimo da dare, ci mancherai moltissimo, veglia sui tuoi cari e su tutti noi». Morena Recanatesi per gli amici era questo e molto di più. E quando ieri se ne è andata a 50 anni, colpita improvvisamente da un aneurisma, intorno alle 12 in via Mameli vicino alla chiesa del Santa Rosario, dopo essere uscita dal suo negozio per far ritorno a casa, c’era chi non ci voleva credere.

Il dolore ha annichilito tutti quelli che conoscevano e apprezzavano quella donna minuta ma dal carattere indomito, energico e dal sorriso solare.

I soccorsi sono risultati inutili, per la negoziante non c’è stato nulla da fare. Morena Recanatesi era molto conosciuta e apprezzata, la sua Bottega del Caffè, in via Cairoli, un luogo delizioso di primizie e leccornie, di bomboniere e articoli da regalo. «La morte di Morena Recanatesi – dice il sindaco Stefania Signorini - è un duro colpo per la città; la sua era una presenza storica del commercio cittadino e ti accoglieva nel suo negozio con tanta empatia e sorrisi. Era una persona dinamica, attiva ed è difficile immaginare di non vederla più dietro il bancone». Morena da qualche tempo non stava bene ma nulla lasciava presagire un addio così repentino e drammatico. Lascia il marito Riccardo ed i due figli, Agnese e Alessandro.

«Lei sprigionava energia – dicono le amiche – e si dedicava corpo e anima al negozio. Era innamorata della vita e non l’abbiamo mai vista abbattersi ma lottare come una tigre». Anche i colleghi commercianti del gruppo “I love shopping” di Falconara ricordano con affetto e con tanto dolore Morena Recanatesi. «La nostra amica e collega, con il suo coraggio, la sua forza e il suo sorriso ci ha dato un grande esempio di vita. Siamo vicini alla famiglia». L’ultimo, commovente, saluto, viene da un’amica che non riesce a trattenere le lacrime: «Vola più in alto delle nuvole e sorridi agli angeli, come sapevi fare tu».

