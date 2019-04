Entrano in negozio e aprono la cassaforte usando gli attrezzi in vendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ignoti sono penetrati l’altra notte al Bricocenter in via Marconi 6. Il Brico è una catena italiana leader nel settore bricolage, decorazione, fai da te, giardinaggio e idraulica, oggetti e prodotti per la casa. E’ stato lo stesso direttore, Giovanni Carbonaro, a fornire i primi particolari. Secondo una sommaria ricostruzione i ladri avrebbero scavalcato la recinzione raggiungendo la parete esterna del fabbricato dove hanno praticato un foro sulla parete stessa e sono penetrati all’interno del centro commerciale diretti subito verso la cassaforte. Qui hanno scassinato la cassaforte e sottratto tutto l’incasso. Non si sa ancora a quanto ammonti il bottino in quanto riferisce il direttore: «Stiamo facendo una valutazione approfondita per capire quanto contante vi fosse in quanto nel centro i pagamenti vengono effettuati anche con bancomat e carte di credito. Particolare non da poco che suona come una beffa. I ladri per scassinare la cassaforte hanno utilizzato gli stessi attrezzi in vendita al centro commerciale: frullino, dischetti ecc. Sull’accaduto indagano i carabinieri.