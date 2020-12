Emergenza freddo, il Comune ha stanziato un contributo per ospitare i senza dimora

FALCONARA - Per affrontare la necessità di dare ospitalità alle persone senza fissa dimora nel periodo più freddo dell'anno, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, il comune ha già deliberato il 22 dicembre scorso di stanziare un contributo di 1.700 euro. Si tratta di una partecipazione ai costi del pernottamento in strutture ricettive, vista l'impossibilità di utilizzare i locali sinora adibiti all'accoglienza. La decisione di stanziare questo contributo - dice il vicesindaco Raimondo Mondaini, con delega ai Servizi sociali - è stata presa dopo un confronto con le associazioni del territorio che si occupano di accoglienza dei senza dimora. Il tema dell'ospitalità in questo periodo di pandemia è stato affrontato anche durante un incontro tra sindaci dell'Ambito territoriale sociale 12 e nell'ultima riunione dell'Area Vasta 2. In quest'ultima occasione in particolare ho chiesto che la Regione partecipi alla gestione della problematica delle persone che non hanno casa in questo periodo di pandemia, che impone restrizioni all'accoglienza. L'assessore regionale Saltamartini ha intanto ribadito che i senza dimora risultati positivi sono accolti nei Covid Hotel e confido che nelle prossime occasioni la tematica possa essere affrontata in maniera globale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA