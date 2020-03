Emergenza Coronavirus, chiusi da oggi i cimiteri di Falconara e Castelferretti

FALCONARA - Con un'ordinanza siglata oggi, lunedì 16 marzo, il sindaco di Falconara Stefania Signorini ha disposto la chiusura al pubblico dei due cimiteri cittadini, quello di via Castellaraccia a Falconara e quello di via Santa Maria a Castelferretti, a partire da oggi stesso e fino al 3 aprile compreso, salvo proroghe.



Saranno garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e organizzazione delle cremazioni e sarà ammessa la presenza di un ristretto numero di persone in occasione delle sepolture. I presenti dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro gli uni dagli altri. La decisione è stata presa alla luce delle tantissime richieste dei cittadini, che anche dopo il decreto 'Io resto a casa' dell'11 marzo hanno contattato gli uffici comunali e il comando di polizia locale per chiedere se la visita al cimitero fosse tra le motivazioni ammesse per uscire di casa.

