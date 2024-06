FALCONARA Centri estivi per tutti. Per la prima volta, a Falconara, viene organizzato il centro estivo per ragazzi diversamente abili di età superiore ai 16 anni. «Accogliendo l’esigenza dei genitori di trovare un modo per far divertire i ragazzi durante il periodo estivo - dice l’assessore alla Famiglia e ai Servizi Sociali Ilenia Orologio - è nato il connubio tra Ambito territoriale sociale 12, l’associazione Circo Marinaro di Falconara, titolare di una sede al mare in via Goito, all’altezza del sottopassaggio carrabile, e il Volo della Libellula, associazione di ragazzi diversamente abili di Falconara».



La prenotazione

Il centro estivo per i disabili dai 16 anni in su organizzerà laboratori pomeridiani di pittura, attività motoria, musica e attività marinare con la possibilità di utilizzare la spiaggia antistante il Circo Marinaro tutti i giovedì mattina. Per prenotare basta mandare una mail a lafinestrasulmare2024@gmail.com. «Ho accolto l’esigenza dei genitori dei ragazzi disabili che avevano bisogno di incontrarsi d’estate e giocare insieme - dice l’assessore Orologio - ho presentato le due associazioni del nostro territorio, che hanno stilato un programma. Da lì la mia proposta al comitato dei sindaci dell’ambito, che hanno subito accolto il progetto. Sono soddisfatta del lavoro svolto: la sinergia con il territorio consente di ampliare l’offerta delle attività finalizzate a promuovere l’inclusione delle persone più fragili. La strada intrapresa va nella giusta direzione ed è intenzione dell’amministrazione comunale proseguirla nel tempo».

La convenzione

A Falconara l’offerta dei centri estivi è molto ampia: si va dal Summer Camp On The Road di Baby Planner Italia al Green Camp proposto al parco del Cormorano dal Rugby Falconara, dai centri estivi multisport della Uisp a quelli organizzati da Hakuna Matata a Castelferretti a Giocando allo Sport dell’ASD DavidC a Palombina Vecchia. Tutte le associazioni private hanno stipulato una convenzione con il comune di Falconara che mette a disposizione le strutture. «I centri estivi - specifica l’assessore Orologio - saranno gratuiti per i bambini disabili, mentre il Comune si farà carico delle prime tre settimane delle ore di formazione educativa (5 ore al giorno per 5 giorni settimanali), e nelle restanti settimane ci sarà una compartecipazione da parte del Comune alle ore di educativa in base all’Isee». Tornando al Circo Marinaro, l’associazione falconarese opera nel campo della disabilità dal 2013. Le attività principali si basano sull’accoglienza e l’inclusione.

In mare

La struttura e la spiaggia, anno dopo anno, sono state migliorate e attrezzate per ospitare al meglio gli utenti disabili e per fare un ulteriore salto di qualità i responsabili dell’associazione alcuni anni fa hanno pensato di dare ai ragazzi la possibilità di praticare la vela in completa autonomia con un'imbarcazione, l’Hansa 303, che ha tutte le caratteristiche necessarie per far veleggiare i ragazzi con disabilità. Costruita in Australia, la barca è concepita per essere condotta anche da persone disabili in completa autonomia e sicurezza.