Falconara e Chiaravalle di nuovo in campo per la solidarietà: ecco un aiuto per la Ylenia Morsucci onlus

FALCONARA - Un calcio per la solidarietà. Città di Falconara e Fiberpasta Chiaravalle tornano ad affrontarsi ma stavolta il risultato finale non conta i punti in palio ma apre il cuore e la possibilità di sostenere una giusta causa. Domenica 5 gennaio, ore 18, al PalaBadiali torna il memorial Ylenia Morsucci. Amichevole con ingresso gratuito e offerte libere con ricavato che sarà devoluto in beneficenza alla onlus che porta il nome della compianta Ylenia, giovane pallavolista falconarese scomparsa ad appena 18 anni a causa di una leucemia. In campo tanti volti noti al pubblico falconarese come Claudia Catena, storico capitano delle Citizens dalla Serie C ai primi anni ai massimi livelli del calcio a 5 nazionale. Due società amiche che si ritrovano in campo, confermando il sostegno alla Ylenia Morsucci onlus, proprio come avvenuto gli scorsi gennaio e a settembre. Un modo per fare del bene ma anche per tenersi allenate in vista della ripresa dei rispettivi campionati. Il 19 gennaio le Citizens sono attese, sempre al PalaBadiali, dal Montesilvano per la prima gara del girone di ritorno della Serie A femminile. Le chiaravallesi, invece, domenica 12 dovranno scendere per il derby marchigiano di A2 contro il Prandone Futsal. © RIPRODUZIONE RISERVATA