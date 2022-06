La vongolara “Emilia” si ribalta davanti la raffineria Api: muore pescatore di 57 anni, riesce a salvarsi il comandante

FALCONARA - Un pescatore di 57 anni - L.M. le iniziali - è morto questa mattina attorno alle 4,30 intrappolato all'interno della sua imbarcazione che si è ribaltata nelle acque antistanti la raffineria Api di Falconara. La vongolara "Emilia" si è rovesciata per cause ancora in corso di accertamento da parte della Capitanieria di porto e un altro pescatore a bordo - il comandante - è riuscito a salvarsi.

L'allarme dato dalle vongolare

Il pescatore morto è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco incastrato nella cabina di pilotaggio, il collega che è riuscito a trarsi in salvo è stato salvato da un'altra vongolara che si trovava nelle vicinanze e cha ha dato l'allarme per i soccorsi. La salma di L.M. è stata trasportata all'obitorio di Torrette a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per capire cosa sia potuto accadere a bordo della vongolara "Emilia"

