FALCONARA Un passante lo ha trovato immerso in una pozza di sangue, all’interno del sottopassaggio pedonale di via Baldelli, in pieno centro urbano. Norberto Spadari, 82 anni, respirava ancora ma era in condizioni gravissime, ormai in fin di vita. I soccorritori hanno tentato tutte le procedure e le manovre per rianimarlo ma i loro sforzi sono stati purtroppo vani.

La ricostruzione



Erano le 16 quando un passante che stava percorrendo il sottopassaggio di via Baldelli ha visto ai piedi delle scalette l’uomo riverso a terra e intorno a lui un’ampia macchia di sangue. Subito ha cercato di soccorrerlo e ha telefonato al 118. Spadari era uscito di casa in bicicletta, probabilmente diretto verso il mare, visto che si era portato dietro un asciugamano da spiaggia. Evidentemente mentre stava tornando a casa, in via Baldelli dove abita con i parenti più stretti, l’uomo ha imboccato il sottopassaggio conducendo per mano la sua bicicletta lungo le scalette e in quel momento è caduto per cause che sono ancora tutte da accertare. Potrebbe essere incespicato e poi essere scivolato pesantemente sulle scalette per poi battere violentemente la testa sul fondo del sottopassaggio oppure potrebbe aver improvvisamente accusato un malore che potrebbe essere stato la vera causa della caduta.

Tutti i particolari sono ancora da verificare con esattezza. In ogni caso, i carabinieri della tenenza di Falconara e del Norm di Ancona, che sono accorsi immediatamente sul luogo dell’incidente, insieme ai medici e agli operatori sanitari della Croce Gialla di Falconara e dell’Avis di Montemarciano, hanno trovato l’82enne in fin di vita, con una profonda ferita alla testa nella zona della nuca.



La ferita



L’anziano ha subito un gravissimo trauma cranico ed ha perduto molto sangue dalla testa. I militari stanno verificando alcune circostanze e sarà l’autopsia, richiesta dal magistrato, a chiarire precisamente le cause della morte di Spadari. L’uomo è conosciuto a Falconara e l’eco della notizia della sua morte di è velocemente propagata in città. L’82enne era ancora in discrete condizioni fisiche ed amava uscire in bicicletta e fare una pedalata verso il mare.

Anche ieri pomeriggio stava facendo ciò che gli piaceva di più: raggiungere il litorale pedalando ma mentre faceva ritorno alla sua abitazione di via Baldelli, a poche centinaia di metri dal sottopassaggio, è caduto e poco dopo ha cessato di vivere nonostante il prodigarsi continuo dei soccorritori e degli operatori della Croce Gialla falconarese.