Dramma in un'abitazione: un uomo di 62 anni trovato cadavere. Inutili i soccorsi

FALCONARA - Un uomo di 62 anni è stato trovato morto in casa questa mattina. Nell'abitazione si sono portati vigili del fuoco, 118, Croce Gialla di Falconara e carabinieri della locale Tenenza.

Inutili tutti i tentativi di soccorso, per l'uomo non c'è stato purtroppo niente da fare. Il 62enne sarebbe morto per cause naturali.

