Donna investita in via Cairoli Portata all'ospedale di Torrette per tutti i controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Minuti di paura poi lo spavento è passato. Investita una donna pochi minuti prima delle 10,30 in via Cairoli a Falconara. Immediati i soccorsi con la signora che è stata portata grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.