Donna investita da un'auto sulla Statale Adriatica: il corpo senza vita finisce dentro il giardino di una casa

FALCONARA - Tragedia nel tardo pomeriggio lungo la Statale Adriatica, a Fiumesino. Una donna è stata investita da un'auto, attorno alle 19,30, ed è morta sul colpo. L'impatto è stato così forte che il corpo è stato proiettato all'interno del giardino di una casa. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare la vita alla donna. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale di Falconara.

Ultimo aggiornamento: 21:03

