Una donazione della “Ferraris” per ricordare l’alunna Camilla morta a soli 23 anni

FALCONARA - Una donazione all’associazione volontaria Artis Onlus di Falconara in ricordo di Camilla Cozzi, scomparsa domenica a 23 anni, da parte dell’istituto comprensivo “Ferraris”.

«I suoi occhi sorridevano prima della sua bocca, ha insegnato a tutti i compagni il senso dell’amicizia e della condivisione senza riserve, donando umanità in una classe nella quale l’inclusione era spontanea e naturale - il ricordo della scuola - Si è dimostrata fin da subito un elemento fondamentale nella gestione delle situazioni più fragili, oltre ad avere un’intelligenza brillante, un carattere già ben formato e definito e una maturità inusuale per la sua giovane età. È innaturale per un insegnante perdere prematuramente un proprio alunno, così come per tutto il personale scolastico accettare la sua perdita. Pur essendo al corrente delle gravi condizioni di salute di Camilla, ci si aggrappava ad un filo di speranza ogni volta che si avevano sue notizie, anche le più flebili. Siamo vicini alla mamma Patrizia collega stimata, al papà Pablo e alla sorella Cecilia, anche lei nostra valida alunna».

