Divieto di spostamento, prima sanzione della polizia locale per il mancato rispetto della restrizione

FALCONARA - ​Prima sanzione, questa mattina, per la violazione del divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza in virtù dell'ordinanza regionale che pone la provincia di Ancona in area rossa. Gli agenti di polizia locale di Falconara, al posto di controllo di via Flaminia, hanno intercettato una donna residente a Chiaravalle, che era arrivata in città per motivi diversi da quelli di lavoro, salute o necessità. Nei suoi confronti è scattata la sanzione di 400 euro.

Il Comando falconarese, da mercoledì 3 marzo, ha organizzato controlli specifici per il rispetto delle disposizioni in vigore nell'area rossa. Ai cittadini è raccomandata l'osservanza delle restrizioni, oltre all'utilizzo dei dispositivi di protezione che sono sempre obbligatori.

