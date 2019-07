Il disabile multato protesta: «Cartello di divieto coperto dagli alberi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Una multa ingiusta, anzi tante. Sono quelle elevate, secondo gli automobilisti che si sono visti staccare il verbale, l’altro pomeriggio alle 16.41 nei pressi della Rocca, vicino all’Hotel Luca. Diversi automobilisti hanno parcheggiato a bordo strada senza accorgersi del divieto.«Il segnale è nascosto in mezzo alla vegetazione – dice arrabbiato uno dei multati, che è anche portatore di handicap – quando mi sono accorto della vigilessa che stava facendo le multe ho fatto per andarle incontro, ma deambulo male e lei è scappata. Io, come altri dieci automobilisti, mi sono ritrovato una multa da 29,40 euro. Non è per la cifra, ma è una questione di principio: se il cartello è coperto e non è visibile, il Comune prima di mandare a fare multe deve renderlo visibile. Ritengo ingiusta questa contravvenzione».