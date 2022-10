Dimezzati i costi d'acquisto dei diritti di proprietà. Oltre 300 abitazioni realizzate su terreni comunali

FALCONARA - Per i proprietari di immobili costruiti su aree comunali concesse in diritto di superficie, sono stati dimezzati i costi per acquisirne la proprietà.

Sarà quindi più conveniente diventare proprietari anche dei terreni sui quali gli edifici sono stati realizzati, in modo da non avere più vincoli al momento della vendita degli alloggi. Lo ha stabilito la normativa con la quale è stato approvato il Pnrr, che il Comune di Falconara intende evidenziare: su tutto il territorio sono infatti oltre 300 le abitazioni costruite su aree comunali, i cui proprietari non hanno ancora acquistato anche la proprietà del terreno.

Chi possiede un immobile realizzato su un’area comunale deve adeguarsi ai prezzi di vendita stabiliti dall’ente, che possono essere anche molto inferiori a quelli di mercato. Acquistando il diritto di proprietà del terreno si può invece vendere l’alloggio alle condizioni ritenute più opportune.

Su aree comunali sono stati realizzati, specie tra gli anni Ottanta e Novanta, numerosi complessi residenziali ad opera di cooperative, che hanno costruito sulla base di convenzioni con il Comune. Questo ha comportato che, chi ha acquistato case singole o appartamenti in condominio dalla cooperativa, non è diventato anche proprietario del terreno su cui l’immobile è stato costruito. Ne conseguono come già visto limitazioni alla piena disponibilità del bene.

Il Comune di Falconara ricorda che anche i proprietari di appartamenti in condominio possono acquistare singolarmente i diritti di proprietà per liberare gli alloggi da ogni vincolo. Per tutte le informazioni si può contattare l’Ufficio Patrimonio del Comune.