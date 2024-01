Danneggia un'auto in sosta a Falconara e scappa: i vigili rintracciano furgone e proprietario con il Targasystem

FALCONARA - Dopo aver danneggiato un’auto in sosta ed essersi allontanato, il conducente di un furgone è stato inchiodato dalle immagini delle telecamere grazie alle analisi della polizia locale di Falconara. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 15 gennaio in via Verdi, in pieno centro città e nei giorni scorsi il Comando falconarese ha sanzionato il responsabile. Grazie all’analisi dei filmati e alla presenza di alcune parti di carrozzeria sulla carreggiata è stato infatti possibile risalire al proprietario del mezzo e al conducente, entrambi residenti in provincia di Bari.

A chiedere l’intervento polizia locale di Falconara era stata la proprietaria dell’auto danneggiata, una Fiat Punto regolarmente parcheggiata in via Verdi.

Sulla strada era addirittura rimasta la pedana del furgone, quella per salire dal lato passeggero. Gli agenti hanno prima chiesto informazioni tra i commercianti di via Verdi, che però in quell’orario erano chiusi. Hanno quindi esaminato le immagini della telecamera posizionata in fondo alla strada e hanno scoperto che nella fascia oraria incriminata sono transitati solo quattro furgoni, di cui due della nettezza urbana.

Hanno subito controllato quelli intestati a Marche Multiservizi, che però non mostravano danni compatibili con l’incidente, quindi l’attenzione si è concentrata sul furgone che poi è risultato intestato al barese: con le telecamere posizionate anche in altre zone cittadine ne hanno tracciato il percorso fino a Palombina Vecchia, dove l’impianto di videosorveglianza ha permesso di leggere la targa e di constatare che risultava danneggiato.

Hanno contattato il proprietario e, una volta accertata l’identità del conducente e la sua responsabilità, è stata formalizzata la sanzione. In questi mesi le telecamere del sistema Targasystem si sono rivelate molto efficaci nell’individuare automobilisti che hanno provocato incidenti e si sono allontanati, oltre che a ricostruire l’esatta dinamica degli scontri più gravi. Tra i casi più recenti, quello del cagnolino investito in via Marconi, dove un’altra telecamera ha permesso di individuare il tir che ha travolto e ucciso la bestiola.