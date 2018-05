«Dammi i soldi». La afferra da dietro lei si libera con pugno al basso ventre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Non sarà la prima regola dell’autodifesa, ma è pur sempre efficace: un pugno sui testicoli. Così una donna di circa cinquant’anni ieri pomeriggio è riuscita a scappare dall’uomo che l’ha aggredita in spiaggia, all’imbocco del sottopassaggio di Palombina, per rapinarla. «Dammi tutti i soldi che hai», le ha sussurrato all’orecchio, dopo averla sorpresa alle spalle.