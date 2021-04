Partite le vaccinazioni al circolo Leopardi: il primo siero ad Elisa che compirà 94 anni a luglio

FALCONARA - Si chiama Elisa Donninelli, abita a Castelferretti e compirà 94 anni a luglio la prima persona a ricevere il siero nel centro vaccinale di Falconara, che ha aperto i battenti nella mattinata di oggi, lunedì 12 aprile, all’interno del circolo Leopardi di via dello Stadio.

LEGGI ANCHE;

Il servizio per le prenotazioni online del vaccino chiude con mille persone seguite

La signora Elisa è stata vaccinata dal dottor Andrea Zaccarelli, che insieme al collega Roberto Porcarelli ha coperto il turno di apertura, dalle 9 alle 12. Ad accogliere i primi pazienti c’era anche il sindaco Stefania Signorini, che ha ringraziato tutti i volontari coinvolti: quelli del gruppo comunale di Protezione civile, coordinati da Mauro Malatesta, della Croce Gialla di Falconara, presente con un’ambulanza e un equipaggio, gli infermieri volontari del gruppo di Selusi Serrani e dell’associazione Artis (del turno del mattino facevano parte Diva D’Ascanio, Marisa Selvaggi e Domenico Costa) e i volontari del Gruppo amici per lo sport e di Anteas.

Nei locali del Circolo Leopardi è stata già programmata la somministrazione di 120 dosi di vaccino solo nei primi due giorni. Il Centro resterà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 grazie alla disponibilità 18 medici di famiglia di Falconara che saranno presenti a rotazione. Sono proprio i medici a chiamare i pazienti che devono presentarsi.

Sempre nella giornata di oggi è stata intensificata la campagna vaccinale a domicilio: alcuni medici si sono dedicati alla somministrazione del siero a casa dei pazienti e anche quelli presenti in via dello Stadio, terminato il turno nel centro vaccinale, hanno raggiunto i pazienti al loro domicilio per ulteriori somministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA