Prenotazioni on line del vaccino, oltre cento accessi per la prima giornata di apertura agli over 70

FALCONARA - Era un appuntamento atteso, un vero e proprio boom di accessi per le prenotazioni on line del vaccino al Centro Pergoli di Falconara. Oltre cento contatti, di cui 66 prenotazioni: sono i numeri di oggi, 30 marzo 2021, registrati dallo sportello comunale del Centro Pergoli per prenotare online il vaccino anti-Covid.

I volontari del Gruppo Amici per lo Sport si sono messi a disposizione anche delle persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e oggi, all’indomani dell’apertura delle prenotazioni, il Centro Pergoli ha registrato un autentico boom. In totale sono stati 113 gli utenti che hanno atteso in modo ordinato il loro turno all’aperto, prima di accedere uno alla volta nella struttura di piazza Mazzini. Qui hanno trovato i volontari Roberto Bucciarelli e Mauro Alessandrini, oltre al presidente del Gas Tarcisio Pacetti, che hanno acconsentito a proseguire il loro impegno anche a servizio delle nuove fasce di popolazione per le quali è stata avviata la vaccinazione. Alcune persone si sono prenotate, altre hanno chiesto informazioni soprattutto sui nuovi appuntamenti per gli ultraottantenni, che in alcuni casi erano stati annullati per il blocco dei vaccini.

Ad accogliere gli utenti c’era anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini, che il 18 febbraio scorso aveva lanciato il servizio di supporto per le prenotazioni online, inizialmente previsto per gli over 80. «La scelta di attivare questo sportello e di prolungarne l’apertura per offrire supporto anche ai settantenni si è dimostrata molto utile - è il commento del sindaco - e ancora una volta ringrazio i volontari che non si sono tirati indietro dopo tante settimane per restare a servizio dei falconaresi». Lo sportello per la prenotazione online dei vaccini resta aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.

