Apertura straordinaria del centro vaccinale, al via le prenotazioni. Ecco quando è stata fissata

FALCONARA - Sono aperte da oggi, lunedì 17 gennaio, le prenotazioni per la giornata straordinaria di apertura di sabato prossimo del centro vaccinale comunale di piazza Sant’Antonio, allestito all’interno della Pinacoteca francescana. La giornata del 22 gennaio sarà divisa in due parti: la prima, dalle 9 alle 12, riservata ai prenotati, la seconda, dalle 12 alle 13, ai soggetti che non hanno prenotato. Ci sono 300 dosi disponibili per i prenotati e 100 per chi non ha la prenotazione. Chi intende prenotare può farlo tramite il link https://tinyurl.com/mb5mcdvk.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Clienti no vax e mediatori per vaccini bluff, caccia ai complici: pc...

«L’apertura straordinaria del centro vaccinale comunale è un ulteriore sforzo organizzativo – dice il sindaco Stefania Signorini – perché ritengo sia fondamentale in questo momento vaccinarci: la somministrazione del maggior numero di dosi rappresenta una priorità per la sicurezza sanitaria della nostra comunità. Sin dall’apertura del nuovo centro vaccinale c’è stato un grande impegno dalle maestranze comunali che in breve tempo hanno allestito la struttura, dei dipendenti della mia segreteria e del Ced, che sono spesso presenti al centro. Voglio ringraziarli insieme ai medici di base e a tutti i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, del Gruppo Amici per lo Sport e della Croce Gialla di Falconara, che consentono lo svolgimento di questa attività. Un ringraziamento particolare va agli infermieri volontari di cui, ogni volta che vado al centro vaccinale, posso verificare la professionalità e il grande impegno. Un grazie infine è rivolto a Padre Lorenzo Farinelli, che ha messo a disposizione la struttura di piazza Sant’Antonio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA