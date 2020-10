FALCONARA - All’Aeroporto delle Marche è ora possibile effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 per i passeggeri, ma anche per accompagnatori ed utenti esterni. Un servizio attivato dalla società di gestione Aerdorica spa e realizzato in sinergia con l’azienda Innoliving e il Polo Diagnostico del Gruppo KOS.



