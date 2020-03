Recidivo multato 3 volte in 10 giorni: un giovane nei guai per la fidanzata

FALCONARA - C’è anche un 25enne recidivo, sorpreso per la terza volta in 10 giorni a violare le disposizioni anti-contagio, tra le persone multate la scorsa settimana dagli agenti di polizia locale di Falconara, impegnati nei controlli sulle normecontro la diffusione del Coronavirus. Il giovane è stato individuato nel pomeriggio di sabato mentre camminava in spiaggia con altri tre coetanei, ma è riuscito a sfuggire ai controlli dopo aver scavalcato la recinzione ferroviaria. Purtroppo per lui, la mattina dopo, una pattuglia lo ha pizzicato mentre scendeva da un autobus, anche in questo caso in violazione della normativa anti-contagio: non aveva un motivo valido per essersi allontanato tanto da casa. Gli agenti lo hanno riconosciuto, anche perché il 25enne, di origine marocchina, era stato già sanzionato il 18 marzo, quando era stato trovato vicino alla sponda dell’Esino, nella zona della pista ciclabile di via del Fossatello, mentre usciva da un canneto con un coetaneo moldavo (anche lui sanzionato): entrambi a oltre un chilometro da casa senza giustificazioni valide.



Sempre sabato 28 marzo in spiaggia un 53enne falconarese passeggiava in spiaggia con il cane. Nel tardo pomeriggio camminava tra l’ex piattaforma Bedetti e la stazione ed è stato bloccato dagli agenti all’altezza del cavalcavia di via Roma. Anche per lui multa di 400 euro. Un 46enne giovedì pomeriggio è stato sorpreso in via Marconi, vicino alla rotatoria del Conad. Agli agenti ha detto di essere uscito per fare la spesa al supermercato, ma non aveva buste e camminava in direzione opposta al negozio. Si è giustificato dicendo che aveva rinunciato per la presenza di troppe persone, ma gli agenti erano passati davanti al market pochi attimi prima e non avevano notato clienti in fila.

Sarà sanzionato amministrativamente perché, anche considerando l’allontanamento dalla propria abitazione per una semplice passeggiata, non può essere applicato il concetto di prossimità cui fa riferimento la normativa per contrastare la diffusione del Covid-19. Il comando di polizia locale di Falconara sta anche valutando se vi siano responsabilità per l’autodichiarazione redatta dal 46 enne. L’ultima sanzione risale a ieri pomeriggio. Gli agenti hanno fermato in via Campania, a poca distanza dal confine con Ancona, un 26enne anconetano che ha riferito di essersi stabilito la settimana scorsa a casa della fidanzata, residente a Falconara. Ieri avrebbe deciso di tornare a casa, ma sarà multato: lo spostamento da un Comune all’altro può avvenire solo per motivi di lavoro, di salute o urgenza. Sono state più di 1.300 le persone controllate dagli agenti tra il 12 e il 29 marzo, periodo durante il quale sono stati eseguiti oltre 300 controlli nelle attività commerciali.

