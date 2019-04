Il cornicione rischia di cadere: arrivano i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Intervento dei mezzi pesanti dei vigili del fuoco ieri mattina, intorno alle 10, in via Don Minzoni angolo via Amendola per rimuovere dei cornicioni pericolanti in una palazzina di cinque piani. Il pericolo sembra essere stato percepito durante la notte dagli abitanti della palazzina che hanno avvisato i vigili del Fuoco. L’intervento, durato qualche ora, ha richiesto anche la presenza della Polizia locale per chiudere al traffico il tratto di via interessato dalla rimozione dei cornicioni regolando la viabilità che non ha subito alcun disagio.